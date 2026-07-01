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Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi Château de Taurines Naucelle

jeudi 16 juillet 2026 · Naucelle

Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi Château de Taurines Naucelle

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Place F. Mistral
Ville
12800 Naucelle
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Naucelle

Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi Château de Taurines

Place F. Mistral Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

La plus belle façon de découvrir notre Ségala sauvage de caractère , n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !
Les plus apéritif offert par l’office de tourisme Pays Ségali.
Distance 7 km
Difficulté **
Durée 2h30
Départ 17h30 devant l’espace aquatique
Covoiturage oui
Animateurs Roland BESSIERE (06 26 85 67 70) & Maxime CAZALS (06 40 89 96 01)
Rendez-vous sur le parking devant Intermarché, 10 min avant le départ
Détails pratiques
Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie et crème solaire.
Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers.   .

Place F. Mistral Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 40 89 96 01  randonneurs_naucellois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isn’t hiking the best way to discover our Ségala wilderness of character ? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!

L’événement Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi Château de Taurines Naucelle a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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