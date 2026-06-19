Spectacle cirque Playground Naucelle
Spectacle cirque Playground Naucelle mardi 7 juillet 2026.
Naucelle
Spectacle cirque Playground
Place du Ségala Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Par la compagnie Primavez
Un solo lunaire et chaleureux entre mât chinois, danse, théâtre et humour avec une multitude de surprises et d’aventures rocambolesques. Buvette et restauration sur place, durée 65min, tout public. .
Place du Ségala Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 famille@cscps.fr
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English :
By Primavez
L’événement Spectacle cirque Playground Naucelle a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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