Naucelle

Spectacle cirque Playground

Place du Ségala Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Par la compagnie Primavez

Un solo lunaire et chaleureux entre mât chinois, danse, théâtre et humour avec une multitude de surprises et d’aventures rocambolesques. Buvette et restauration sur place, durée 65min, tout public. .

Place du Ségala Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 famille@cscps.fr

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English :

By Primavez

L’événement Spectacle cirque Playground Naucelle a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)