UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Naucelle

Soirée Saucisse Aligot Naucelle

mardi 28 juillet 2026 · Naucelle

Soirée Saucisse Aligot Naucelle

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Adresse
225 route de la Gamasse, Bonnefon
Ville
12800 Naucelle
Département
Aveyron
Tarif
9 Tarif enfant

Naucelle

Soirée Saucisse Aligot

225 route de la Gamasse, Bonnefon Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-07-28

Un soirée conviviale et gourmande au cœur du camping.
9  .

225 route de la Gamasse, Bonnefon Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 33 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun and delicious evening right in the heart of the campground.

L’événement Soirée Saucisse Aligot Naucelle a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Naucelle (Aveyron)