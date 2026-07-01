AGENDA · Naucelle
Soirée Saucisse Aligot Naucelle
mardi 28 juillet 2026 · Naucelle
Informations pratiques
Naucelle
Soirée Saucisse Aligot
225 route de la Gamasse, Bonnefon Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-28
Un soirée conviviale et gourmande au cœur du camping.
9 .
225 route de la Gamasse, Bonnefon Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 33 20
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English :
A fun and delicious evening right in the heart of the campground.
L’événement Soirée Saucisse Aligot Naucelle a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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