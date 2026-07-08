20ème édition Salon du livre, peinture et art Naucelle
dimanche 2 août 2026 · Naucelle
Informations pratiques
Naucelle
20ème édition Salon du livre, peinture et art
Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Vous pourrez profiter de la présence d’une cinquantaine d’auteurs et de 6 maisons d’édition pour échanger avec eux et vous faire dédicacer vos livres !
Place à la culture avec le Salon du livre, des arts et de la peinture, au complexe sportif, organisé par le comité d’animation. Plus de 40 auteurs seront présents pour échanger avec vous, dédicacer leurs ouvrages et vous faire découvrir leurs univers. Vous pourrez aussi profiter des expositions d’une trentaine d’artistes peintres qui vous présenteront leurs œuvres. .
Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 41 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You can take advantage of the presence of some fifty authors and 6 publishing houses to chat with them and get your books signed!
L’événement 20ème édition Salon du livre, peinture et art Naucelle a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Naucelle (Aveyron)
- Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi Château de Taurines Naucelle 16 juillet 2026
- Vide grenier et exposition de voitures anciennes Naucelle 18 juillet 2026
- Marché nocturne Naucelle Naucelle 22 juillet 2026
- Randonnée dans la fraîcheur du matin La Vallée de la Nauze Calmont Naucelle 23 juillet 2026
- La caravane du sport Naucelle 24 juillet 2026