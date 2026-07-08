Informations pratiques

Naucelle

20ème édition Salon du livre, peinture et art

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Vous pourrez profiter de la présence d’une cinquantaine d’auteurs et de 6 maisons d’édition pour échanger avec eux et vous faire dédicacer vos livres !

Place à la culture avec le Salon du livre, des arts et de la peinture, au complexe sportif, organisé par le comité d’animation. Plus de 40 auteurs seront présents pour échanger avec vous, dédicacer leurs ouvrages et vous faire découvrir leurs univers. Vous pourrez aussi profiter des expositions d’une trentaine d’artistes peintres qui vous présenteront leurs œuvres. .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 41 15

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English :

You can take advantage of the presence of some fifty authors and 6 publishing houses to chat with them and get your books signed!

L’événement 20ème édition Salon du livre, peinture et art Naucelle a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)