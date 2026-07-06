Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Naucelle
mercredi 5 août 2026 · Naucelle
Informations pratiques
Naucelle
Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition
Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez découvrir des musiques venues de loin avec des artistes de Bulgarie et du Mexique avec le groupe Lous Clavelous.
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Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90
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English :
Come discover music from far-off lands with artists from Bulgaria and Mexico, featuring the band Lous Clavelous.
L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Naucelle a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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