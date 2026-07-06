Informations pratiques

Naucelle

Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Venez découvrir des musiques venues de loin avec des artistes de Bulgarie et du Mexique avec le groupe Lous Clavelous.

.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover music from far-off lands with artists from Bulgaria and Mexico, featuring the band Lous Clavelous.

L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Naucelle a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)