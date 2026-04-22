Concert Les Musicales Musique du Temps Présent Étienne Manchon Centre Européen de Conques Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Concert Les Musicales Musique du Temps Présent Étienne Manchon

Centre Européen de Conques Auditorium Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Tarif plain

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet 20h30 AUDITORIUM Tout public

ÉTIENNE MANCHON



Un piano, un tabouret c’est le dépouillement qu’a choisi Étienne Manchon pour jouer sa Musique du temps présent . Si les chansons des comédies musicales de Broadway ont façonné le répertoire des standards de jazz depuis un siècle, l’univers d’Étienne Manchon s’est toujours nourri de musiques variées, de l’opéra baroque de Henri Purcell au jazz moderne de Carla Bley, en passant par les figures féminines de la chanson francophone comme Barbara ou Pomme.

Dans ce concert, le pianiste nous dévoile ses standards et tisse un fil entre tous ces univers, en y associant l’art de l’improvisation qu’il maîtrise à merveille. Les mélodies jaillissent et s’entremêlent, les mondes s’entre-choquent, unis par le timbre ciselé et envoûtant du piano.

Étienne Manchon, Pianiste 25 .

Centre Européen de Conques Auditorium Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Friday, July 24, 8:30 p.m. AUDITORIUM All audiences

ÉTIENNE MANCHON

L’événement Concert Les Musicales Musique du Temps Présent Étienne Manchon Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)