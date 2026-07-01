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Soirée champêtre Saint- Marcel Conques-en-Rouergue

samedi 25 juillet 2026

Soirée champêtre Saint- Marcel Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
12320
Tarif
12.5 Tarif enfant Repas enfant de 6 à 12 ans

Conques-en-Rouergue

Soirée champêtre Saint- Marcel

Tarif : – – EUR
12.5
Tarif enfant
Repas enfant de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le samedi 25 juillet à Saint-Marcel
19H Apéro
20H30 Repas
22H Bal gratuit animé par Krysalid ouvert à tous
MENU 23€ adulte et 12.50€ enfant entre 6 et 12 ans
Entrée
Sanglier cuit au feu de bois avec ses flageolets aux lardons
Fromage de la ferme de Recoulès
Tarte aux fruits
Vin et café compris

Réservation conseillée au 05 65 69 81 05 ou 06 42 61 18 91
Places limitées 12.5  .

Conques-en-Rouergue 12320  

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English :

Saturday, July 25, in Saint-Marcel
7:00 p.m.: Aperitif
8:30 p.m.: Dinner
10:00 p.m.: Free dance party hosted by Krysalid—open to everyone

L’événement Soirée champêtre Saint- Marcel Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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