Informations pratiques

Conques-en-Rouergue

Soirée champêtre Saint- Marcel

Tarif : – – EUR

12.5

Tarif enfant

Repas enfant de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le samedi 25 juillet à Saint-Marcel

19H Apéro

20H30 Repas

22H Bal gratuit animé par Krysalid ouvert à tous

MENU 23€ adulte et 12.50€ enfant entre 6 et 12 ans

Entrée

Sanglier cuit au feu de bois avec ses flageolets aux lardons

Fromage de la ferme de Recoulès

Tarte aux fruits

Vin et café compris

Réservation conseillée au 05 65 69 81 05 ou 06 42 61 18 91

Places limitées 12.5 .

Conques-en-Rouergue 12320

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English :

Saturday, July 25, in Saint-Marcel

7:00 p.m.: Aperitif

8:30 p.m.: Dinner

10:00 p.m.: Free dance party hosted by Krysalid—open to everyone

L’événement Soirée champêtre Saint- Marcel Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)