Guinguette festive à Conques Conques-en-Rouergue
Guinguette festive à Conques Conques-en-Rouergue mardi 28 juillet 2026.
Conques-en-Rouergue
Guinguette festive à Conques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Guinguette festive en nocturne à Conques organisée par l’association Bienvenue à Conques.
Dans le cloître de l’abbatiale.
Choix de divers plats à petits prix .
Conques-en-Rouergue 12320 +33 6 52 35 91 03
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English :
A festive evening open-air dance party in Conques organized by the Bienvenue à Conques association.
L’événement Guinguette festive à Conques Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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