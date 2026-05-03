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Guinguette festive à Conques Conques-en-Rouergue

Guinguette festive à Conques Conques-en-Rouergue

Guinguette festive à Conques Conques-en-Rouergue mardi 28 juillet 2026.

Ville
12320
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Tarif

Conques-en-Rouergue

Guinguette festive à Conques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Guinguette festive en nocturne à Conques organisée par l’association Bienvenue à Conques.
Dans le cloître de l’abbatiale.
Choix de divers plats à petits prix   .

Conques-en-Rouergue 12320 +33 6 52 35 91 03 

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English :

A festive evening open-air dance party in Conques organized by the Bienvenue à Conques association.

L’événement Guinguette festive à Conques Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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