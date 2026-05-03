Fête votive de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue
vendredi 31 juillet 2026
Informations pratiques
Conques-en-Rouergue
Fête votive de Grand-Vabre
Grand Vabre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Fête à Grand-Vabre, village peinard , du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août.
PROGRAMME
le vendredi 31 juillet Apéro Concert organisé par l’Hôtel Solomiac ;
le samedi 1er août
14h Concours de pétanque doublette & Quilles de huit
à partir de 19h30 Brasucade(moules/frites) animé par JEM Music ,
21h Concert animé par The Worn Shoes
23h bal gratuit en plein air avec le DJ Malt 3 ;
le dimanche 2 août
8h Déjeuner aux tripoux/chèvre.
14h Cluedo grandeur nature
15h Apéro Concert organisé par le restaurant Chez Marie
19h30 Repas champêtre (Veau d’Aveyron/Truffade) animé par le groupe Tradition
Vide-Grenier toute la journée. .
Grand Vabre Conques-en-Rouergue 12320
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English :
Festival in Grand-Vabre, the quiet little village, from Friday, July 31, to Sunday, August 2.
L’événement Fête votive de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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