Informations pratiques

Conques-en-Rouergue

Fête votive de Grand-Vabre

Grand Vabre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Fête à Grand-Vabre, village peinard , du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août.

PROGRAMME

le vendredi 31 juillet Apéro Concert organisé par l’Hôtel Solomiac ;

le samedi 1er août

14h Concours de pétanque doublette & Quilles de huit

à partir de 19h30 Brasucade(moules/frites) animé par JEM Music ,

21h Concert animé par The Worn Shoes

23h bal gratuit en plein air avec le DJ Malt 3 ;

le dimanche 2 août

8h Déjeuner aux tripoux/chèvre.

14h Cluedo grandeur nature

15h Apéro Concert organisé par le restaurant Chez Marie

19h30 Repas champêtre (Veau d’Aveyron/Truffade) animé par le groupe Tradition

Vide-Grenier toute la journée. .

Grand Vabre Conques-en-Rouergue 12320

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English :

Festival in Grand-Vabre, the quiet little village, from Friday, July 31, to Sunday, August 2.

L’événement Fête votive de Grand-Vabre Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)