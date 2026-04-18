Lecture avec Jean Darot Conques-en-Rouergue
Lecture avec Jean Darot Conques-en-Rouergue samedi 2 mai 2026.
Conques-en-Rouergue
Lecture avec Jean Darot
Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Accueil de Jean Darot le samedi 2 mai à 18h à la librairie Chemin d’Encre.
Le samedi 2 mai à 18 h, j’accueillerai Jean Darot, que vous connaissez notamment comme auteur de L’homme semence, L’enfant don et La femme île, pour évoquer deux titres parus ces derniers mois, Le saule mort (éditions Passiflore) et Le chant de l’ourse (éditions Perles rares). .
Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 22 95 librairiecheminsdencre@orange.fr
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English :
Meet Jean Darot on Saturday May 2 at 6pm at the Chemin d’Encre bookshop.
L’événement Lecture avec Jean Darot Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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