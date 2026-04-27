Concert Les Musicales Concertos Baroques Orchestre Les Passions Centre européen Conques-en-Rouergue
Concert Les Musicales Concertos Baroques Orchestre Les Passions Centre européen Conques-en-Rouergue dimanche 9 août 2026.
Conques-en-Rouergue
Concert Les Musicales Concertos Baroques Orchestre Les Passions
Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dimanche 9 août en l’Abbatiale de Conques
Concertos Baroques, Boismortier, Telemann, Bach et Vivaldi
Boismortier, Telemann, Bach et Vivaldi, compositeurs parmi les plus populaires de l’époque baroque, exploitent avec une imagination extraordinaire toutes les combinaisons offertes par la formation proposée violon, flûte à bec, hautbois, basson, violoncelle et clavecin. La virtuosité, l’expression de mélodies charmeuses, l’humour aussi se manifestent tout au long de ce programme festif et varié, défendu par les solistes des Passions.
Concertos, quintette ou quadro enlevés, présentés avec humour, permettent aux musiciens de faire rivaliser de virtuosité leurs instruments en une joute amicale, arbitrée par la flûte à bec de Jean-Marc Andrieu.
Flavio Losco, violon
Xavier Miquel, hautbois
Laurent Le Chenadec, basson
Étienne Mangot, violoncelle
Yvan Garcia, clavecin
Jean-Marc Andrieu, flûte à bec et direction
AACC Saison 2026 25 .
Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr
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English :
Sunday, August 9 in the Abbey of Conques
Baroque concertos by Boismortier, Telemann, Bach and Vivaldi
L’événement Concert Les Musicales Concertos Baroques Orchestre Les Passions Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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