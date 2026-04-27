Concert Les Musicales Concertos Baroques Orchestre Les Passions Centre européen Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Concert Les Musicales Concertos Baroques Orchestre Les Passions

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dimanche 9 août en l’Abbatiale de Conques

Concertos Baroques, Boismortier, Telemann, Bach et Vivaldi

Boismortier, Telemann, Bach et Vivaldi, compositeurs parmi les plus populaires de l’époque baroque, exploitent avec une imagination extraordinaire toutes les combinaisons offertes par la formation proposée violon, flûte à bec, hautbois, basson, violoncelle et clavecin. La virtuosité, l’expression de mélodies charmeuses, l’humour aussi se manifestent tout au long de ce programme festif et varié, défendu par les solistes des Passions.

Concertos, quintette ou quadro enlevés, présentés avec humour, permettent aux musiciens de faire rivaliser de virtuosité leurs instruments en une joute amicale, arbitrée par la flûte à bec de Jean-Marc Andrieu.

Flavio Losco, violon

Xavier Miquel, hautbois

Laurent Le Chenadec, basson

Étienne Mangot, violoncelle

Yvan Garcia, clavecin

Jean-Marc Andrieu, flûte à bec et direction

AACC Saison 2026 25 .

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

Sunday, August 9 in the Abbey of Conques

Baroque concertos by Boismortier, Telemann, Bach and Vivaldi

L’événement Concert Les Musicales Concertos Baroques Orchestre Les Passions Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)