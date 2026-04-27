Concert Les Musicales Mémoires des Mers Ensemble Samanûr Centre européen Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Concert Les Musicales Mémoires des Mers Ensemble Samanûr

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

12 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Samedi 8 août, concert Les Musicales

Ensemble Samanûr

Mémoires des mers, chants et poésie de la Méditerranée

Auditorium de Conques

Notre regard à nous, musiciens de Samanûr vivant en France, se tourne vers la Méditerranée.

Parcourir la Méditerranée, c’est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, les sources du Christianisme en Syrie et en Palestine, et l’Islam turc en Bosnie.

Parcourir la Méditerranée en musique, c’est chanter l’exil et la douleur, la perte des proches, la perte de soi également… C’est voir se consumer de désir inassouvi un cœur naïf, et observer une jeune femme se jeter au fond de la mer pour échapper à un amour non partagé…

Création du centre Culturel de Rencontre de Sylvanès

Milena Jeliazkova, chant, percussions

Georges Camil Abdallah, chant, percussions

Iyad Haimour, qanûn, nay

Amin Alaiedy, contrebasse, oud

Michel Wolkowitski, récitant, chant

AACC Saison 2026 5 .

Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

Saturday, August 8, Les Musicales concert

Samanûr Ensemble –

Memories of the seas, songs and poetry from the Mediterranean –

Conques Auditorium

L’événement Concert Les Musicales Mémoires des Mers Ensemble Samanûr Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)