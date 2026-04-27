Concert Les Musicales Mémoires des Mers Ensemble Samanûr Centre européen Conques-en-Rouergue
Concert Les Musicales Mémoires des Mers Ensemble Samanûr Centre européen Conques-en-Rouergue samedi 8 août 2026.
Conques-en-Rouergue
Concert Les Musicales Mémoires des Mers Ensemble Samanûr
Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
12 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Samedi 8 août, concert Les Musicales
Ensemble Samanûr
Mémoires des mers, chants et poésie de la Méditerranée
Auditorium de Conques
Notre regard à nous, musiciens de Samanûr vivant en France, se tourne vers la Méditerranée.
Parcourir la Méditerranée, c’est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, les sources du Christianisme en Syrie et en Palestine, et l’Islam turc en Bosnie.
Parcourir la Méditerranée en musique, c’est chanter l’exil et la douleur, la perte des proches, la perte de soi également… C’est voir se consumer de désir inassouvi un cœur naïf, et observer une jeune femme se jeter au fond de la mer pour échapper à un amour non partagé…
Création du centre Culturel de Rencontre de Sylvanès
Milena Jeliazkova, chant, percussions
Georges Camil Abdallah, chant, percussions
Iyad Haimour, qanûn, nay
Amin Alaiedy, contrebasse, oud
Michel Wolkowitski, récitant, chant
AACC Saison 2026 5 .
Centre européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr
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English :
Saturday, August 8, Les Musicales concert
Samanûr Ensemble –
Memories of the seas, songs and poetry from the Mediterranean –
Conques Auditorium
L’événement Concert Les Musicales Mémoires des Mers Ensemble Samanûr Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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