Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal-Cinq sur Cinq

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

deux quintettes majeurs de l’histoire de la musique: Quintette en La mineur de Louise Farrenc et Quintette La Truite de Franz Schubert. Une compositrice et un compositeur qui ont tous deux recouru à une formation musicale très particulière. Une avalanche de mélodies à serrer le coeur et enflammer l’âme… Une soirée de musique de chambre jubilatoire pour clôturer la semaine!

Durée: 1h15

Avec Maroussia Genter, Dorothée Nodé-Langlois, N.N.,Céline Barricault, Rémi Magnan et Lucia Peralta. .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal-Cinq sur Cinq Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud