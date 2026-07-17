AGENDA · Lacelle
Festival de musiques électroniques Plein Bruit Rue du Moulin Lacelle
jeudi 27 août 2026 · Rue du Moulin · Lacelle
Informations pratiques
Lacelle
Festival de musiques électroniques Plein Bruit
Rue du Moulin Eglise Lacelle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Deux soirées consacrées aux musiques électroniques aventureuses et introspectives.
Programme à venir. .
Rue du Moulin Eglise Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84
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English : Festival de musiques électroniques Plein Bruit
L’événement Festival de musiques électroniques Plein Bruit Lacelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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