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AGENDA · Lacelle

Festival de musiques électroniques Plein Bruit Rue du Moulin Lacelle

jeudi 27 août 2026 · Rue du Moulin · Lacelle

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Moulin
Adresse
Eglise
Ville
19170 Lacelle
Département
Corrèze
Tarif

Lacelle

Festival de musiques électroniques Plein Bruit

Rue du Moulin Eglise Lacelle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Deux soirées consacrées aux musiques électroniques aventureuses et introspectives.
Programme à venir.   .

Rue du Moulin Eglise Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84 

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English : Festival de musiques électroniques Plein Bruit

L’événement Festival de musiques électroniques Plein Bruit Lacelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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