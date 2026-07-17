Festival de musiques électroniques Plein Bruit Rue du Moulin Lacelle

Informations pratiques

Lacelle

Festival de musiques électroniques Plein Bruit

Rue du Moulin Eglise Lacelle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Deux soirées consacrées aux musiques électroniques aventureuses et introspectives.

Programme à venir. .

Rue du Moulin Eglise Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84

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English : Festival de musiques électroniques Plein Bruit

L’événement Festival de musiques électroniques Plein Bruit Lacelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze