Festival de Pézanin Pézanin Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Festival de Pézanin

Pézanin Arboretum de Pézanin Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

l’Arboretum de Pézanin situé à Dompierre-les-Ormes, en Saône-et-Loire, sera le théâtre de la cinquième édition du Festival de Pézanin. Organisé par l’association Les Amis de Pézanin.

Cet événement promet une journée de fête au coeur de la nature, alliant découverte, culture et divertissement pour tous les âges. Le festival proposera un programme exceptionnel, que voici

Modélisme naval animation de modélisme sur l’étang.

le marché sous les arbres plus de 30 exposants producteurs locaux, sculpteurs, peintres, apiculteurs, et artisans du bois. Jeux en bois traditionnels,

visites guidées de l’arboretum de Pézanin, son histoire, ses anecdotes, ses missions avec visites guidées organisés par l’ONF et l’association Les Amis de Pézanin.

Présence d’un auteur de livre pour enfants, Hervé PARIS.

Participation de Gaëlle ALMERAS qui animera un atelier dessin pour enfants.

Ateliers nature le Lab 71 et Natura 2000 proposeront des animations familiales captivantes.

Démonstration de pêche à la mouche et initiation.

Exposition photos sur les arbres.

Restauration repas champêtre 17€.

Buvette des Amis de Pézanin (boissons chaudes, fraîches, glaces)

Parking gratuit sur place accès PMR Toilettes

Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre une journée extraordinaire en famille ou entre amis, dans un cadre naturel exceptionnel. Le Festival de Pézanin vous attend nombreux pour célébrer ensemble la richesse de notre patrimoine. .

Pézanin Arboretum de Pézanin Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesamisdepezanin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Pézanin

L’événement Festival de Pézanin Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-26 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III