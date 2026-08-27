Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Galerie de l’ancienne poste Galerie de l’ancienne poste Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Galerie de l’ancienne poste

Galerie de l’ancienne poste 98 Grande Rue, Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-03

Pour sa dixième édition, le Festival Photographie Besançon organisé par l’association Grain d’Pixel, propose plusieurs expositions à Besançon . Seront ainsi exposées les œuvres d’une cinquantaine de photographes sélectionnés, autant professionnels qu’amateurs.

Cette année GLADYS est l’invitée d’honneur du Festival Photographie Besançon. Lauréate du prestigieux Prix Niépce en 1989, cet artiste inclassable, n’a cessé d’inventer des espaces nouveaux où le réel se mêle à la fiction. Ses premières images en noir et blanc explorent un monde où se côtoient souvenirs d’enfance, paysages imaginaires et récits poétiques… avec la participation de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie. Cette exposition est répertoriée dans les événements du Bicentenaire de la Photographie labélisée par le Ministère de la Culture. .

Galerie de l’ancienne poste 98 Grande Rue, Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Galerie de l’ancienne poste

L’événement Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Galerie de l’ancienne poste Besançon a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON