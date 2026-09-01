Les cours de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon

Informations pratiques

Besançon

Les cours de Cucina e Piacere

Cucina e Piacere 4T Faubourg Rivotte Besançon Doubs

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10 22:30:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-12 2026-09-17

Situés au centre-ville de Besançon, les ateliers Cucina e Piacere invitent à une immersion totale dans la gastronomie italienne à travers une approche 100 % participative.

Durant quatre heures, les participants sont conviés à mettre la main à la pâte dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Sous la houlette d’Ignazio, le chef partage ses inspirations, ses conseils techniques et ses secrets de famille pour réaliser des classiques incontournables.

Sans thématiques figées, les recettes évoluent au gré des arrivages et des envies du groupe, garantissant une expérience authentique et spontanée.

L’atelier se clôture par une dégustation conviviale des plats préparés ensemble. L’offre se complète également par des ateliers spécifiques de pâtisserie, accessibles aux adultes comme aux enfants. .

Cucina e Piacere 4T Faubourg Rivotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 82 66 66 ifabiano@cucina-e-piacere.com

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English : Les cours de Cucina e Piacere

L’événement Les cours de Cucina e Piacere Besançon a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON