Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Ecriture, interprétation et mise en scène Camille Chamoux

Co-mise en scène Cédric Moreau

.

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va

Written, performed and directed by Camille Chamoux

Co-directed by Cédric Moreau

L’événement Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle