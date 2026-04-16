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Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va Théâtre de Verdure Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va Théâtre de Verdure Ramatuelle dimanche 9 août 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : La Rocade

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : 72 72 72 hors frais de réservation

Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Ecriture, interprétation et mise en scène Camille Chamoux
Co-mise en scène Cédric Moreau
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50  info@festivalderamatuelle.com

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English : Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va

Written, performed and directed by Camille Chamoux
Co-directed by Cédric Moreau

L’événement Festival de Ramatuelle Camille Chamoux Ça va, ça va Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

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