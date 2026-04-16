Festival de Ramatuelle Dans le couloir Théâtre de Verdure Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Dans le couloir Théâtre de Verdure Ramatuelle lundi 10 août 2026.
Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Dans le couloir
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 72 – 72 – 72 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
De Jean-Claude Grumberg
Mise en scène Charles Tordjman
Avec Jean-Pierre Darroussin et Christine Murillo
.
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Festival de Ramatuelle In the corridor
By Jean-Claude Grumberg
Directed by Charles Tordjman
With Jean-Pierre Darroussin and Christine Murillo
L’événement Festival de Ramatuelle Dans le couloir Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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