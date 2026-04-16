Festival de Ramatuelle Dans le couloir Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Dans le couloir

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

De Jean-Claude Grumberg

Mise en scène Charles Tordjman

Avec Jean-Pierre Darroussin et Christine Murillo

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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com

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English : Festival de Ramatuelle In the corridor

By Jean-Claude Grumberg

Directed by Charles Tordjman

With Jean-Pierre Darroussin and Christine Murillo

L’événement Festival de Ramatuelle Dans le couloir Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle