Festival de Ramatuelle Dolores Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Dolores

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

De Stéphane Laporte

Mise en scène Virginie Lemoine

Avec Olivier Sitruk, François Feroleto et Joséphine Thoby (Comédiens), Sharon Sultan (Danseuse), Carlos Escudero Ramirez (Danseur), Cristo Cortes (Chanteur) et Dani Barba (Musicien)

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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com

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English : Festival de Ramatuelle Dolores

By Stéphane Laporte

Directed by Virginie Lemoine

With Olivier Sitruk, François Feroleto and Joséphine Thoby (Actors), Sharon Sultan (Dancer), Carlos Escudero Ramirez (Dancer), Cristo Cortes (Singer) and Dani Barba (Musician)

L’événement Festival de Ramatuelle Dolores Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle