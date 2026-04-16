Festival de Ramatuelle Dolores Théâtre de Verdure Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Dolores Théâtre de Verdure Ramatuelle mardi 4 août 2026.
Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Dolores
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 72 – 72 – 72 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
De Stéphane Laporte
Mise en scène Virginie Lemoine
Avec Olivier Sitruk, François Feroleto et Joséphine Thoby (Comédiens), Sharon Sultan (Danseuse), Carlos Escudero Ramirez (Danseur), Cristo Cortes (Chanteur) et Dani Barba (Musicien)
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Festival de Ramatuelle Dolores
By Stéphane Laporte
Directed by Virginie Lemoine
With Olivier Sitruk, François Feroleto and Joséphine Thoby (Actors), Sharon Sultan (Dancer), Carlos Escudero Ramirez (Dancer), Cristo Cortes (Singer) and Dani Barba (Musician)
L’événement Festival de Ramatuelle Dolores Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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