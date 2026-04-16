Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ? Théâtre de Verdure Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ? Théâtre de Verdure Ramatuelle vendredi 7 août 2026.
Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ?
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 72 – 72 – 72 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
De Gilles Dyrek,
Mise en scène Éric Bu
Avec Mélanie Page et Grégori Baquet, Marine Dusehu, Etienne Launay et Stéphane Roux
.
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Festival de Ramatuelle My name is Georges… and yours?
By Gilles Dyrek,
Directed by Éric Bu
With Mélanie Page and Grégori Baquet, Marine Dusehu, Etienne Launay and Stéphane Roux
L’événement Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ? Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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