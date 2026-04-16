Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ? Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ?

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

De Gilles Dyrek,

Mise en scène Éric Bu

Avec Mélanie Page et Grégori Baquet, Marine Dusehu, Etienne Launay et Stéphane Roux

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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com

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English : Festival de Ramatuelle My name is Georges… and yours?

By Gilles Dyrek,

Directed by Éric Bu

With Mélanie Page and Grégori Baquet, Marine Dusehu, Etienne Launay and Stéphane Roux

L’événement Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ? Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle