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Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ? Théâtre de Verdure Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ? Théâtre de Verdure Ramatuelle vendredi 7 août 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : La Rocade

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif : 72 72 72 hors frais de réservation

Ramatuelle

Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ?

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

De Gilles Dyrek,
Mise en scène Éric Bu
Avec Mélanie Page et Grégori Baquet, Marine Dusehu, Etienne Launay et Stéphane Roux
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50  info@festivalderamatuelle.com

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English : Festival de Ramatuelle My name is Georges… and yours?

By Gilles Dyrek,
Directed by Éric Bu
With Mélanie Page and Grégori Baquet, Marine Dusehu, Etienne Launay and Stéphane Roux

L’événement Festival de Ramatuelle Je m’appelle Georges… et vous ? Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

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