Festival de Ramatuelle Jeanne Cherhal en concert Théâtre de Verdure Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Jeanne Cherhal en concert Théâtre de Verdure Ramatuelle samedi 8 août 2026.
Ramatuelle
Festival de Ramatuelle Jeanne Cherhal en concert
Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var
Tarif : 72 – 72 – 72 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Jeanne Cherhal s’est fait connaître au début des années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur.
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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com
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English : Festival de Ramatuelle Jeanne Cherhal in concert
Jeanne Cherhal made a name for herself in the early 2000s with songs full of audacity, humor and depth.
L’événement Festival de Ramatuelle Jeanne Cherhal en concert Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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