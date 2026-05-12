Festival de Ramatuelle programme intégral Théâtre de Verdure Ramatuelle

Ramatuelle

Festival de Ramatuelle programme intégral

Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-01

Pour cette nouvelle édition, cet événement emblématique, créé en 1985 par Jacqueline Franjou et Jean-Claude Brialy en hommage à Gérard Philipe, promet une programmation exceptionnelle.

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Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 20 50 info@festivalderamatuelle.com

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English : Ramatuelle Festival full program

For this new edition, this emblematic event, created in 1985 by Jacqueline Franjou and Jean-Claude Brialy as a tribute to Gérard Philipe, promises an exceptional program.

L’événement Festival de Ramatuelle programme intégral Ramatuelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle