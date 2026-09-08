Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord 2026, Kursaal, Lille
mardi 8 septembre 2026 · Kursaal · Lille
Informations pratiques
Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord 2026 8 – 27 septembre Kursaal Nord
Tarifs 5 et 10 euros
Gratuit pour les moins de 13 ans
Tarif réduit : 13 à 21 ans, étudiants, +60 ans et demandeurs d’emploi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T20:30:00+02:00 – 2026-09-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00
Le festival de théâtre amateur annuel organisé par la Baraque Foraine revient à la rentrée 2026 !
Cette édition du festival met à l’honneur des personnages qui, face aux violences de l’Histoire, aux injustices sociales ou aux épreuves intimes, choisissent de résister, de transmettre et de rester profondément humains. Entre comédies, drames, suspense, poésie et théâtre classique, les spectacles mêlent émotion, humour et réflexion.
Une programmation riche et éclectique qui célèbre toute la force du théâtre comme lieu de partage, de liberté et d’espérance.
Programme :
• Mar 08/09 20h30
Le Cercle de craie caucasien – par La Troupe D’siré
Fable humaniste de Bertolt Brecht | 1h40
• Jeu 10/09 20h30
Ça fait encore peur ? – par Le Théâtre du Jeudi
Humour noir de Jonathan Swift et Thomas Bernhard | 1h10
• Ven 11/09 20h30
La Sœur de Jésus Christ – par L’Escapade
Suspense choral d’Oscar De Summa | 1h30
• Sam 12/09 20h30
Possession – par Zone Poème
Chronique / Théâtre et danse de Mélodie Lasselin et Simon Capelle | 1h00
• Dim 13/09 17h00
Vieillir debout – par Le Théâtre à Coulisses
Chronique sociale de Carole Prieur | 1h15
• Mar 15/09 20h30
Obaldi Obaldia – par Les Transarciens
Humour et poésie de René de Obaldia | 1h40
• Mer 16/09 19h30
Des contes qui nous ressemblent – par Dire Lire
Contes et récits – Auteurs divers | 1h00
• Jeu 17/09 20h30
Les Toilettes de l’entreprise – par Les Tricoteuses
Polar déjanté de Tristan Choiseul | 1h00
• Ven 18/09 20h30
Savannah Bay – par Dumme Kuh
Drame psychologique de Marguerite Duras | 1h00
• Sam 19/09 20h30
Le Magasin des suicides – par Le Maringouin
Humour macabre de Jean Teulé | 1h40
• Dim 20/09 17h00
Mission Molière – par Le Manteau d’Arlequin
Théâtre classique de Gaël Dubreuil et Camille German | 1h20
• Mar 22/09 20h30
Clac – par Le Théâtre d’à Côté
Drame social de Julie Bauduin | 1h30
À partir de 14 ans
• Mer 23/09 19h30
La Crosse en l’air – par Jean-Marie Balembois
Lecture-spectacle de Jacques Prévert | 1h00
• Jeu 24/09 20h30
Le Repas des fauves – par Le Théâtre au Coin du Feu
Comédie dramatique de Vahé Katché | 1h40
• Ven 25/09 20h30
Les Femmes de Barbe-Bleue – par La Cie de l’Ours qui Bêche
Conte dramatique de Lisa Guez | 1h20
• Sam 26/09 18h00
Conversation avec ma mère – par Théâtre sur Cour
Chronique familiale de Santiago Carlos Oves | 1h00
• Sam 26/09 20h00
Frères et Sœurs – par Topel Théâtre
2 comédies / 2 auteurs de Jean-Michel Hubert et Jean-Marie Piemme | 2h00
• Dim 27/09 16h00
Les Filles aux mains jaunes – par La Baraque Foraine
Chronique sociale de Michel Bellier | 1h30
Clôture du Festival 2026 en présence de l’auteur
Kursaal d’Hellemmes, 135 rue Roger Salengro, Hellemmes (métro mairie d’Hellemmes)
️ Réservations et programme complet : http://reservations.fncta-hdf.fr
⌚️Guichet sur place, 30 minutes avant le début du spectacle
Tarifs 5 et 10 euros
Gratuit pour les moins de 13 ans
Tarif réduit : 13 à 21 ans, étudiants, +60 ans et demandeurs d’emploi
Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord, du 8 au 27 septembre, organisé en partenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA), le département du Nord et la ville d’Hellemmes.
Kursaal 135 rue Roger Salengro 59260 HELLEMMES Lille 59260 Hellemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://reservations.fncta-hdf.fr »}] [{« link »: « http://reservations.fncta-hdf.fr »}]
Le festival de théâtre amateur annuel organisé par la Baraque Foraine revient à la rentrée 2026 ! 18 représentations seront proposées du 8 au 27 septembre au Kursaal d’Hellemmes.
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