Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord 2026, Kursaal, Lille

Informations pratiques

Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord 2026 8 – 27 septembre Kursaal Nord

Tarifs 5 et 10 euros

Gratuit pour les moins de 13 ans

Tarif réduit : 13 à 21 ans, étudiants, +60 ans et demandeurs d’emploi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T20:30:00+02:00 – 2026-09-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Le festival de théâtre amateur annuel organisé par la Baraque Foraine revient à la rentrée 2026 !

Cette édition du festival met à l’honneur des personnages qui, face aux violences de l’Histoire, aux injustices sociales ou aux épreuves intimes, choisissent de résister, de transmettre et de rester profondément humains. Entre comédies, drames, suspense, poésie et théâtre classique, les spectacles mêlent émotion, humour et réflexion.

Une programmation riche et éclectique qui célèbre toute la force du théâtre comme lieu de partage, de liberté et d’espérance.

Programme :

• Mar 08/09 20h30

Le Cercle de craie caucasien – par La Troupe D’siré

Fable humaniste de Bertolt Brecht | 1h40

• Jeu 10/09 20h30

Ça fait encore peur ? – par Le Théâtre du Jeudi

Humour noir de Jonathan Swift et Thomas Bernhard | 1h10

• Ven 11/09 20h30

La Sœur de Jésus Christ – par L’Escapade

Suspense choral d’Oscar De Summa | 1h30

• Sam 12/09 20h30

Possession – par Zone Poème

Chronique / Théâtre et danse de Mélodie Lasselin et Simon Capelle | 1h00

• Dim 13/09 17h00

Vieillir debout – par Le Théâtre à Coulisses

Chronique sociale de Carole Prieur | 1h15

• Mar 15/09 20h30

Obaldi Obaldia – par Les Transarciens

Humour et poésie de René de Obaldia | 1h40

• Mer 16/09 19h30

Des contes qui nous ressemblent – par Dire Lire

Contes et récits – Auteurs divers | 1h00

• Jeu 17/09 20h30

Les Toilettes de l’entreprise – par Les Tricoteuses

Polar déjanté de Tristan Choiseul | 1h00

• Ven 18/09 20h30

Savannah Bay – par Dumme Kuh

Drame psychologique de Marguerite Duras | 1h00

• Sam 19/09 20h30

Le Magasin des suicides – par Le Maringouin

Humour macabre de Jean Teulé | 1h40

• Dim 20/09 17h00

Mission Molière – par Le Manteau d’Arlequin

Théâtre classique de Gaël Dubreuil et Camille German | 1h20

• Mar 22/09 20h30

Clac – par Le Théâtre d’à Côté

Drame social de Julie Bauduin | 1h30

À partir de 14 ans

• Mer 23/09 19h30

La Crosse en l’air – par Jean-Marie Balembois

Lecture-spectacle de Jacques Prévert | 1h00

• Jeu 24/09 20h30

Le Repas des fauves – par Le Théâtre au Coin du Feu

Comédie dramatique de Vahé Katché | 1h40

• Ven 25/09 20h30

Les Femmes de Barbe-Bleue – par La Cie de l’Ours qui Bêche

Conte dramatique de Lisa Guez | 1h20

• Sam 26/09 18h00

Conversation avec ma mère – par Théâtre sur Cour

Chronique familiale de Santiago Carlos Oves | 1h00

• Sam 26/09 20h00

Frères et Sœurs – par Topel Théâtre

2 comédies / 2 auteurs de Jean-Michel Hubert et Jean-Marie Piemme | 2h00

• Dim 27/09 16h00

Les Filles aux mains jaunes – par La Baraque Foraine

Chronique sociale de Michel Bellier | 1h30

Clôture du Festival 2026 en présence de l’auteur

Kursaal d’Hellemmes, 135 rue Roger Salengro, Hellemmes (métro mairie d’Hellemmes)

️ Réservations et programme complet : http://reservations.fncta-hdf.fr

⌚️Guichet sur place, 30 minutes avant le début du spectacle

Tarifs 5 et 10 euros

Gratuit pour les moins de 13 ans

Tarif réduit : 13 à 21 ans, étudiants, +60 ans et demandeurs d’emploi

Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord, du 8 au 27 septembre, organisé en partenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA), le département du Nord et la ville d’Hellemmes.

Kursaal 135 rue Roger Salengro 59260 HELLEMMES Lille 59260 Hellemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://reservations.fncta-hdf.fr »}] [{« link »: « http://reservations.fncta-hdf.fr »}]

Le festival de théâtre amateur annuel organisé par la Baraque Foraine revient à la rentrée 2026 ! 18 représentations seront proposées du 8 au 27 septembre au Kursaal d’Hellemmes.