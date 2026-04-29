Festival de théâtre amateur: Don qui chuchotte Salle des fêtes Lescar
Festival de théâtre amateur: Don qui chuchotte Salle des fêtes Lescar samedi 9 mai 2026.
Lescar
Festival de théâtre amateur: Don qui chuchotte
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours
Comédie inspirée de Cervantes par Sans Scène Fixe [Labrède]
Don Quichotte 2025 veut éprouver les médias et les réseaux sociaux et se confronter aux combats d’aujourd’hui. Il sort de ses livres et de ses écrans pour livrer bataille au nom de la justice. Et ses combats sont ceux de la défense de la nature, des océans, de la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique .
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Festival de théâtre amateur: Don qui chuchotte
L’événement Festival de théâtre amateur: Don qui chuchotte Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau
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