Festival de théâtre amateur: les deux orphelines Salle des fêtes Lescar
Festival de théâtre amateur: les deux orphelines Salle des fêtes Lescar vendredi 8 mai 2026.
Lescar
Festival de théâtre amateur: les deux orphelines
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours
Les deux orphelines: Mélodrame de Adolphe d’Ennery par Le Théâtre de Zélie [Mérignac]
La pièce se découpe en huit tableaux successifs, au cours desquels, se croisent, bonté et méchanceté, honneur et four berie, bravoure et couardise, pathétique et comique, ombre
et lumière. Henriette et Louise, deux orphelines, ont quitté leur province natale pour un Paris hostile. Que va-t-il se passer ? Elles ont tout à redouter .
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Festival de théâtre amateur: les deux orphelines
L’événement Festival de théâtre amateur: les deux orphelines Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau
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