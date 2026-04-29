Festival de théâtre amateur: les deux orphelines Salle des fêtes Lescar

Lescar

Festival de théâtre amateur: les deux orphelines

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours

Les deux orphelines: Mélodrame de Adolphe d’Ennery par Le Théâtre de Zélie [Mérignac]

La pièce se découpe en huit tableaux successifs, au cours desquels, se croisent, bonté et méchanceté, honneur et four berie, bravoure et couardise, pathétique et comique, ombre

et lumière. Henriette et Louise, deux orphelines, ont quitté leur province natale pour un Paris hostile. Que va-t-il se passer ? Elles ont tout à redouter .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Festival de théâtre amateur: les deux orphelines

L’événement Festival de théâtre amateur: les deux orphelines Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau