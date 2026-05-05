Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Théâtre Municipal Autun

Autun

Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider !

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

À partir d’interactions avec le public, les comédiens construisent en direct des histoires inédites et captivantes.

Du rire, de l’émotion, de la surprise… Un spectacle vivant et imprévisible qui parvient à transporter les spectateurs dans une palette de scènes aux couleurs contrastées…

Auteur Les Improvix Création collaborative.

Mise en scène Céline Commun & Romain Viricel.

Distribution Romain Viricel, Céline Commun, Kévin Bellisario, Josiane Nuguet, Kevin Picard, Michel Jeune, Laurence Dumont, Séverine Dumesnil, Emeline Augoyat.

Durée 1h30 Placement libre non numéroté. .

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info.saison@autun.com

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English : Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider !

L’événement Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Autun a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)