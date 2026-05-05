Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Théâtre Municipal Autun
Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Théâtre Municipal Autun vendredi 29 mai 2026.
Autun
Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider !
Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
À partir d’interactions avec le public, les comédiens construisent en direct des histoires inédites et captivantes.
Du rire, de l’émotion, de la surprise… Un spectacle vivant et imprévisible qui parvient à transporter les spectateurs dans une palette de scènes aux couleurs contrastées…
Auteur Les Improvix Création collaborative.
Mise en scène Céline Commun & Romain Viricel.
Distribution Romain Viricel, Céline Commun, Kévin Bellisario, Josiane Nuguet, Kevin Picard, Michel Jeune, Laurence Dumont, Séverine Dumesnil, Emeline Augoyat.
Durée 1h30 Placement libre non numéroté. .
Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info.saison@autun.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider !
L’événement Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Autun a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- Balade découverte insolite d’Autun en Trottinette tout terrain électrique Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan Autun 5 mai 2026
- Monroe Place du Terreau Autun 9 mai 2026
- Fête de la Mosquée Mosquée du Morvan Autun 9 mai 2026
- Le grand jeu de l’oie Terrasse de l’Europe Autun 14 mai 2026
- Dégustation thématique Xérès, les secrets de l’Andalousie Laly Autun 15 mai 2026