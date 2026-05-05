Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Théâtre Municipal Autun

Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Théâtre Municipal Autun vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Théâtre Municipal

Adresse : Place du Champ-de-Mars

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Autun

Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider !

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :
2026-05-29

À partir d’interactions avec le public, les comédiens construisent en direct des histoires inédites et captivantes.
Du rire, de l’émotion, de la surprise… Un spectacle vivant et imprévisible qui parvient à transporter les spectateurs dans une palette de scènes aux couleurs contrastées…

Auteur Les Improvix Création collaborative.
Mise en scène Céline Commun & Romain Viricel.
Distribution Romain Viricel, Céline Commun, Kévin Bellisario, Josiane Nuguet, Kevin Picard, Michel Jeune, Laurence Dumont, Séverine Dumesnil, Emeline Augoyat.

Durée 1h30 Placement libre non numéroté.   .

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   info.saison@autun.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider !

L’événement Festival de Théâtre Amateur Les Improvix A vous de décider ! Autun a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)