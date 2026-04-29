Festival de théâtre amateur: Les pâtissières Salle des fêtes Lescar

Lescar

Festival de théâtre amateur: Les pâtissières

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours

Les Pâtissières: Comédie dramatique de Jean-Marie Piemme par L’aimable Compagnie [Pau]

La pâtisserie Charlemagne a connu de beaux jours lorsque le père était aux commandes. Ses trois filles, Mina, Flo et Lili, ont pris le relais avec enthousiasme. Le temps est passé et ses trois filles qui ont pris le relais voient les clients se faire rares. À contrecœur, elles ont dû tourner la page, mais aujourd’hui, elles se souviennent .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Festival de théâtre amateur: Les pâtissières

L’événement Festival de théâtre amateur: Les pâtissières Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau