Festival de théâtre amateur: Les pâtissières Salle des fêtes Lescar
Festival de théâtre amateur: Les pâtissières Salle des fêtes Lescar mardi 12 mai 2026.
Lescar
Festival de théâtre amateur: Les pâtissières
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours
Les Pâtissières: Comédie dramatique de Jean-Marie Piemme par L’aimable Compagnie [Pau]
La pâtisserie Charlemagne a connu de beaux jours lorsque le père était aux commandes. Ses trois filles, Mina, Flo et Lili, ont pris le relais avec enthousiasme. Le temps est passé et ses trois filles qui ont pris le relais voient les clients se faire rares. À contrecœur, elles ont dû tourner la page, mais aujourd’hui, elles se souviennent .
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Festival de théâtre amateur: Les pâtissières
L’événement Festival de théâtre amateur: Les pâtissières Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau
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