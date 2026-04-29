Festival de théâtre amateur Salle des fêtes Lescar
Festival de théâtre amateur Salle des fêtes Lescar vendredi 8 mai 2026.
Lescar
Festival de théâtre amateur
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-08
Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur:
9 pièces sur huit jours présentées par des compagnies différentes venues des quatre coins de notre région. Parfois de l’humour, parfois du sérieux, mais toujours une bonne ambience pour ses soirées de qualité ! .
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Festival de théâtre amateur
L’événement Festival de théâtre amateur Lescar a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau
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