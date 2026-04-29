Festival de théâtre amateur Salle des fêtes Lescar

Lescar

Festival de théâtre amateur

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-08

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur:

9 pièces sur huit jours présentées par des compagnies différentes venues des quatre coins de notre région. Parfois de l’humour, parfois du sérieux, mais toujours une bonne ambience pour ses soirées de qualité ! .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Festival de théâtre amateur

L’événement Festival de théâtre amateur Lescar a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau