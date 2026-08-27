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AGENDA · Savasse

Festival de théâtre amateur Savasse en scène Savasse

mercredi 4 novembre 2026 · Savasse

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
26740 Savasse
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 euros par spectacle

Savasse

Festival de théâtre amateur Savasse en scène

Salle des fêtes Savasse Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

10 euros par spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-04

La 3ème édition de notre festival amateur Savasse en scène
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Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 98 48 

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English :

The 3rd edition of our amateur festival Savasse en scène

L’événement Festival de théâtre amateur Savasse en scène Savasse a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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