Informations pratiques

Savasse

Festival de théâtre amateur Savasse en scène

Salle des fêtes Savasse Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

10 euros par spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-04

La 3ème édition de notre festival amateur Savasse en scène

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Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 98 48

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English :

The 3rd edition of our amateur festival Savasse en scène

L’événement Festival de théâtre amateur Savasse en scène Savasse a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération