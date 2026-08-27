AGENDA · Savasse
Festival de théâtre amateur Savasse en scène Savasse
mercredi 4 novembre 2026 · Savasse
Informations pratiques
Savasse
Festival de théâtre amateur Savasse en scène
Salle des fêtes Savasse Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
10 euros par spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-04
La 3ème édition de notre festival amateur Savasse en scène
.
Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 98 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 3rd edition of our amateur festival Savasse en scène
L’événement Festival de théâtre amateur Savasse en scène Savasse a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Savasse (Drôme)
- Journée Ressource Rando à Savasse Savasse 3 octobre 2026
- Soirée Cabaret Savasse 3 octobre 2026