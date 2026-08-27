Informations pratiques

Savasse

Journée Ressource Rando à Savasse

Salle des fêtes Savasse Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 13:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Rando famille de 3km , Rando de 7km et de 12 km

Départ de la mairie de Savasse entre 13h30 et 14h30

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Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 98 48

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English :

3-km family hike, 7-km hike, and 12-km hike

Departure from the Savasse town hall between 1:30 p.m. and 2:30 p.m.

L’événement Journée Ressource Rando à Savasse Savasse a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération