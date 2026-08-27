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AGENDA · Savasse

Journée Ressource Rando à Savasse Savasse

samedi 3 octobre 2026 · Savasse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
26740 Savasse
Département
Drôme
Tarif
5 5 8

Savasse

Journée Ressource Rando à Savasse

Salle des fêtes Savasse Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Rando famille de 3km , Rando de 7km et de 12 km
Départ de la mairie de Savasse entre 13h30 et 14h30
  .

Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 98 48 

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English :

3-km family hike, 7-km hike, and 12-km hike
Departure from the Savasse town hall between 1:30 p.m. and 2:30 p.m.

L’événement Journée Ressource Rando à Savasse Savasse a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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