Journée Ressource Rando à Savasse Savasse
samedi 3 octobre 2026 · Savasse
Informations pratiques
Savasse
Journée Ressource Rando à Savasse
Salle des fêtes Savasse Drôme
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Rando famille de 3km , Rando de 7km et de 12 km
Départ de la mairie de Savasse entre 13h30 et 14h30
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Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 98 48
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English :
3-km family hike, 7-km hike, and 12-km hike
Departure from the Savasse town hall between 1:30 p.m. and 2:30 p.m.
L’événement Journée Ressource Rando à Savasse Savasse a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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