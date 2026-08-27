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AGENDA · Savasse

Soirée Cabaret Savasse

samedi 3 octobre 2026 · Savasse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
26740 Savasse
Département
Drôme
Tarif
25 25 25

Savasse

Soirée Cabaret

Salle des fêtes Savasse Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Repas cabaret La petite Guinguette des Fines Gueules
Cabaret gourmand avec Gérard Morel et ses amis chansons savoureuses et petits plats s’enchaînent.
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Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 98 48 

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English :

Cabaret Dinner La petite Guinguette des Fines Gueules
A gourmet cabaret with Gérard Morel and his friends: delightful songs and delicious dishes follow one after another.

L’événement Soirée Cabaret Savasse a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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