Soirée Cabaret Savasse
samedi 3 octobre 2026 · Savasse
Informations pratiques
Savasse
Soirée Cabaret
Salle des fêtes Savasse Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Repas cabaret La petite Guinguette des Fines Gueules
Cabaret gourmand avec Gérard Morel et ses amis chansons savoureuses et petits plats s’enchaînent.
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Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 76 98 48
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English :
Cabaret Dinner La petite Guinguette des Fines Gueules
A gourmet cabaret with Gérard Morel and his friends: delightful songs and delicious dishes follow one after another.
L’événement Soirée Cabaret Savasse a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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