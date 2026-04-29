Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Salle des fêtes Lescar

Lescar

Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 20:30:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours

Tambour et barillet: Tragi-comédie de Franck Manuel par l’Atelier 5 [Mourenx]

Marie souhaite mettre fin à ses jours et se lance dans une longue déploration tragique. Des spécialistes aux compétences diverses et discutables vont tenter de la sauver. Deux univers se juxtaposent, intérieur et extérieur, comique et tragique. Une odyssée où le rire l’emporte sur les larmes pour savourer ce qui, en nous, résiste. .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet

L’événement Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau