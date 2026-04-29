Festival de théâtre amateur: Tout est bon dans le cochon Salle des fêtes Lescar

Lescar

Festival de théâtre amateur: Tout est bon dans le cochon

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 20:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours

Tout est bon dans le cochon: Comédie sociale de Dominique Durozier par l’Atelier Dominique des Mutins [Lescar]. Les ouvrières de la conserverie du Boudou broient du cochon toute la journée sous les ordres d’un chef machiste, obsédé sexuel. Mais un jour, ce chef disparaît sans laisser de trace. Qu’est devenu monsieur Martin ? Une émission spéciale lui est consacrée dans Faîtes entrer l’accusé . .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de théâtre amateur: Tout est bon dans le cochon

L’événement Festival de théâtre amateur: Tout est bon dans le cochon Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau