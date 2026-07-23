Festival de théâtre baroque L’Oghmac La Grande Vadrouille Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux
jeudi 6 août 2026 · Place Bertrand de Born · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
Festival de théâtre baroque L’Oghmac La Grande Vadrouille
Place Bertrand de Born Cinéma le Vox Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
21h. Deux Français ordinaires multiplient les péripéties et les quiproquos pour échapper aux Allemands dans la France occupée, dans une comédie culte et intemporelle. 6,50€
Le film culte par excellence réunit un duo qui n’est pas sans rappeler celui de Tabarin et de Mondor. Toutes les générations ont ri des aventures picaresques d’un chef d’orchestre et d’un peintre en bâtiments qui traversent une France occupée, de quiproquo en chausse-trappe (re)découvrons-les sur grand écran !
Bourvil et Louis de Funès dans un film de Gérard Oury. .
Place Bertrand de Born Cinéma le Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 89 25 resa@compagnieoghma.com
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English : Festival de théâtre baroque L’Oghmac La Grande Vadrouille
9:00 p.m. Two ordinary Frenchmen go to great lengths and get caught up in a series of misunderstandings as they try to escape the Germans in occupied France, in a timeless cult comedy. 6.50?
L’événement Festival de théâtre baroque L’Oghmac La Grande Vadrouille Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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