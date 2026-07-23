Festival de théâtre baroque L’Oghmac Rodomantades Esplanade Nelson Mandela Montignac-Lascaux

Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Festival de théâtre baroque L’Oghmac Rodomantades

Esplanade Nelson Mandela 57 rue du quatre septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

17h. Un soldat fanfaron, aussi vantard que peureux, amuse par ses récits d’exploits extraordinaires auxquels lui seul croit. 6,50€ à 12€

Rodomont est le plus grand soldat de tous les temps, qui a traversé la Terre, le Ciel et les Enfers. Du moins, c’est ce qu’il nous dit. Mais le problème, c’est qu’il a peur de son ombre. Alors, on s’amuse de ses récits de batailles extraordinaires et des exploits incroyables auxquels il est le seul à croire !

A travers plusieurs textes contemporains de Tabarin, nous racontons l’histoire de ce personnage fantastique qui inspira la Capitaine Fracasse. .

Esplanade Nelson Mandela 57 rue du quatre septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 89 25 resa@compagnieoghma.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de théâtre baroque L’Oghmac Rodomantades

5:00 p.m. A braggart of a soldier, as boastful as he is cowardly, entertains everyone with tales of extraordinary exploits that only he believes in. 6.50? %E0 12?

L’événement Festival de théâtre baroque L’Oghmac Rodomantades Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère