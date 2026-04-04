Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bonjour l’Asile Picture Show Penmarch
samedi 15 août 2026 · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bonjour l’Asile Picture Show
avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.
Bonjour l’Asile Picture Show
Le titre est à la fois le monde de fou dans lequel nous vivons et l’HP, l’Hospitalité Permanente , sorte de refuge magnifique où se déroule l’histoire. Le générique prend fin, et quand la lumière se rallume, les personnages en chair et en os ont traversé l’écran !
Réalisation Judith Davis et le Collectif de l’Avantage du doute. .
avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95
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English :
L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bonjour l’Asile Picture Show Penmarch a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden
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