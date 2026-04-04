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AGENDA · Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bonjour l’Asile Picture Show Penmarch

samedi 15 août 2026 · Penmarch

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
avenue de Skibbereen
Ville
29760 Penmarch
Département
Finistère
Tarif

Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bonjour l’Asile Picture Show

avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.
Bonjour l’Asile Picture Show
Le titre est à la fois le monde de fou dans lequel nous vivons et l’HP, l’Hospitalité Permanente , sorte de refuge magnifique où se déroule l’histoire. Le générique prend fin, et quand la lumière se rallume, les personnages en chair et en os ont traversé l’écran !
Réalisation Judith Davis et le Collectif de l’Avantage du doute.   .

avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95 

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English :

L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bonjour l’Asile Picture Show Penmarch a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden

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