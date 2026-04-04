Informations pratiques

Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bonjour l’Asile Picture Show

avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.

Bonjour l’Asile Picture Show

Le titre est à la fois le monde de fou dans lequel nous vivons et l’HP, l’Hospitalité Permanente , sorte de refuge magnifique où se déroule l’histoire. Le générique prend fin, et quand la lumière se rallume, les personnages en chair et en os ont traversé l’écran !

Réalisation Judith Davis et le Collectif de l’Avantage du doute. .

avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

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English :

L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bonjour l’Asile Picture Show Penmarch a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden