Informations pratiques

Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bunker Kyiv

Quai du Général de Gaulle Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.

Bunker Kyiv de Stefano Massini mise en scène Luc Stibon

À Kyiv, il y a 4984 bunkers. Dans chaque bunker, peuvent tenir 30 corps. La peur infuse. Les êtres qui sont dans le bunker deviennent des bêtes. Dans ces lieux, d’autres règles, d’autres limites règnent. Au sein du bunker, le temps s’arrête, on attend et on espère ressortir vivant. Toutes les certitudes s’évaporent, disparaissent . On ne sait pas combien de temps cela peut durer. Le pire serait de mourir en pensant être en vie.

Stefano Massini interroge une expérience de mort imminente au sein d’un bunker. Elle bouleverse notre perception du monde, du temps, de l’espace et de l’autre. Il questionne la solidité des frontières qui séparent l’individu du monde qui l’entoure. Ce texte en vers libres, écrit à partir de témoignages rapportés dans les journaux et sur les réseaux sociaux, nous fait voir la guerre en Ukraine à hauteur d’humanités.

Durée 1 h .

Quai du Général de Gaulle Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

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English :

L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Bunker Kyiv Penmarch a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Destination Pays Bigouden