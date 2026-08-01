Informations pratiques

Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare L’échange

Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.

L’Echange de Paul Claudel mise en scène Olivier Hamelin

Emeline Weickmans, Robin Migne, Melisandre Vial et Olivier Hamelin

Le rivage d’une terre d’exil. Marthe, jeune femme éprise de justice, d’amour et de vérité a traversé l’océan pour suivre Louis Laine, son mari avide de liberté et d’aventure. Ils ont trouvé refuge pour un temps dans la cabane de jardin de Thomas Pollock Nageoire, homme d’argent, de marchandisation de tout, et de sa femme actrice Lechy Elbernon. C’est le matin. Le soleil, bientôt, écrasera les corps de sa folie, avant que la nuit ne soit le témoin d’un échange atroce entre les couples.

Durée: 1h30 .

Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

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English :

L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare L’échange Penmarch a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Destination Pays Bigouden