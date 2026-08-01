Festival de théâtre les Tréteaux du Phare L’échange Penmarch
jeudi 20 août 2026 · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Festival de théâtre les Tréteaux du Phare L’échange
Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.
L’Echange de Paul Claudel mise en scène Olivier Hamelin
Emeline Weickmans, Robin Migne, Melisandre Vial et Olivier Hamelin
Le rivage d’une terre d’exil. Marthe, jeune femme éprise de justice, d’amour et de vérité a traversé l’océan pour suivre Louis Laine, son mari avide de liberté et d’aventure. Ils ont trouvé refuge pour un temps dans la cabane de jardin de Thomas Pollock Nageoire, homme d’argent, de marchandisation de tout, et de sa femme actrice Lechy Elbernon. C’est le matin. Le soleil, bientôt, écrasera les corps de sa folie, avant que la nuit ne soit le témoin d’un échange atroce entre les couples.
Durée: 1h30 .
Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare L’échange Penmarch a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Penmarch (Finistère)
- Visite guidée du port de St-Guénolé Rue Lucien Le Lay Penmarch 4 août 2026
- Concert So Gospel Tour 2026 Penmarch 6 août 2026
- Visite guidée du port de St-Guénolé Rue Lucien Le Lay Penmarch 6 août 2026
- Les Estivales de Tunvezh Musique classique Kérity Penmarch 9 août 2026
- Fête de la SNSM Penmarch 9 août 2026