Festival de vent Bretteville-sur-Laize
Festival de vent Bretteville-sur-Laize dimanche 5 juillet 2026.
Bretteville-sur-Laize
Festival de vent
City Stade Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Festival de vent
À l’occasion du Festival du Vent, le City Stade de Bretteville-sur-Laize se transforme en un véritable terrain d’émerveillement pour petits et grands ! Rendez-vous le dimanche 5 juillet de 10h00 à 17h00.
Au programme
Décorations multicolores (bannières, manches à air, girouettes…)
Exposition de personnages gonflables géants
Démonstrations de cerfs-volants (selon conditions météo)
Jeux du vent pour petits et grands
Foodtrucks et buvette sur place.
Entrée libre et gratuite, sans inscription. .
City Stade Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com
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English : Festival de vent
Wind Festival
L’événement Festival de vent Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande
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