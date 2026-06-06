Bretteville-sur-Laize

Festival de vent

City Stade Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Festival de vent

À l’occasion du Festival du Vent, le City Stade de Bretteville-sur-Laize se transforme en un véritable terrain d’émerveillement pour petits et grands ! Rendez-vous le dimanche 5 juillet de 10h00 à 17h00.

Au programme

Décorations multicolores (bannières, manches à air, girouettes…)

Exposition de personnages gonflables géants

Démonstrations de cerfs-volants (selon conditions météo)

Jeux du vent pour petits et grands

Foodtrucks et buvette sur place.

Entrée libre et gratuite, sans inscription. .

City Stade Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Festival de vent

Wind Festival

L’événement Festival de vent Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande