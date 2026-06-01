Fête de la musique Bretteville-sur-Laize samedi 20 juin 2026.

Bretteville-sur-Laize

Fête de la musique

Le Bourg Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique

Venez célébrer la Fête de la musique sur la place de la mairie ! Concerts, ambiance festive, restauration et buvette sur place.

De 19h à 1h du matin

Place de la mairie

Gratuit Tout public .

Le Bourg Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Fête de la musique

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande