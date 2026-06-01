Fête de la musique Bretteville-sur-Laize
Fête de la musique Bretteville-sur-Laize samedi 20 juin 2026.
Bretteville-sur-Laize
Fête de la musique
Le Bourg Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique
Venez célébrer la Fête de la musique sur la place de la mairie ! Concerts, ambiance festive, restauration et buvette sur place.
De 19h à 1h du matin
Place de la mairie
Gratuit Tout public .
Le Bourg Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com
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English : Fête de la musique
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande
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