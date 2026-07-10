Festival des arts de la rue SélesTArue Sélestat
dimanche 11 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Festival des arts de la rue SélesTArue
Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Venez profiter de spectacles et déambulations au centre-ville lors de cette biennale des arts de la rue
Ce rendez-vous biennal, très attendu du public, est de retour cet automne. Gratuit et tout public, il répond à ce souhait de la municipalité d’accessibilité de la culture pour tous, sans aucune barrière…
Artistes professionnels ou amateurs, associations et collectifs investiront le centre-ville pour vous proposer une parenthèse d’évasion, de rires, de musique et de rythme, drôle, burlesque…Spectateurs ou acteurs, voire même les deux, vous pourrez choisir votre rôle.
Programme à venir www.selestat.fr/touristes/automne-a-selestat/selestarue-festival-des-arts-de-la-rue/selestarue-2026
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Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75
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English :
Come and enjoy shows and strolls in the city center during this biennial street arts event
L’événement Festival des arts de la rue SélesTArue Sélestat a été mis à jour le 2026-07-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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