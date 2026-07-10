Informations pratiques

Sélestat

Festival des arts de la rue SélesTArue

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Venez profiter de spectacles et déambulations au centre-ville lors de cette biennale des arts de la rue

Ce rendez-vous biennal, très attendu du public, est de retour cet automne. Gratuit et tout public, il répond à ce souhait de la municipalité d’accessibilité de la culture pour tous, sans aucune barrière…

Artistes professionnels ou amateurs, associations et collectifs investiront le centre-ville pour vous proposer une parenthèse d’évasion, de rires, de musique et de rythme, drôle, burlesque…Spectateurs ou acteurs, voire même les deux, vous pourrez choisir votre rôle.

Programme à venir www.selestat.fr/touristes/automne-a-selestat/selestarue-festival-des-arts-de-la-rue/selestarue-2026

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Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75

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English :

Come and enjoy shows and strolls in the city center during this biennial street arts event

L’événement Festival des arts de la rue SélesTArue Sélestat a été mis à jour le 2026-07-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme