Festival des Arts | Lignières-Ambleville rue de la Charmille Lignières-Ambleville

Lignières-Ambleville

Festival des Arts | Lignières-Ambleville

rue de la Charmille La Charmille | Salle de réception Lignières-Ambleville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Pour la quatrième année, le Festival des Arts aura lieu les 30 et 31 mai à Lignières-Ambleville.

Le château et sa ferme offrent un écrin aux œuvres et les artistes dynamisent le lieu.

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rue de la Charmille La Charmille | Salle de réception Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 37 97 84 faucoulanche.martine@gmail.com

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English :

For the fourth year, the Festival des Arts will take place on May 30 and 31 in Lignières-Ambleville.

The château and its farm provide the setting for the works of art, and the artists liven things up.

L’événement Festival des Arts | Lignières-Ambleville Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Cognac