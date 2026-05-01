Festival des Arts | Lignières-Ambleville rue de la Charmille Lignières-Ambleville
Festival des Arts | Lignières-Ambleville rue de la Charmille Lignières-Ambleville samedi 30 mai 2026.
Lignières-Ambleville
Festival des Arts | Lignières-Ambleville
rue de la Charmille La Charmille | Salle de réception Lignières-Ambleville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Pour la quatrième année, le Festival des Arts aura lieu les 30 et 31 mai à Lignières-Ambleville.
Le château et sa ferme offrent un écrin aux œuvres et les artistes dynamisent le lieu.
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rue de la Charmille La Charmille | Salle de réception Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 37 97 84 faucoulanche.martine@gmail.com
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English :
For the fourth year, the Festival des Arts will take place on May 30 and 31 in Lignières-Ambleville.
The château and its farm provide the setting for the works of art, and the artists liven things up.
L’événement Festival des Arts | Lignières-Ambleville Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Cognac