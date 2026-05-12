Lignières-Ambleville

La Charente chante et s’enchante | Concert E viva il furiosi galantes

Eglise Notre Dame de Lignières Lignières-Ambleville Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Quatrième soirée du festival organisé par l’association Musiques au cœur des voix avec Eve Ruggieri pour directrice artistique.

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Eglise Notre Dame de Lignières Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 67 19 27 rc.b.organisations@gmail.com

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English :

Fourth evening of the festival organized by the association Musiques au c?ur des voix with Eve Ruggieri as artistic director.

L’événement La Charente chante et s’enchante | Concert E viva il furiosi galantes Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac