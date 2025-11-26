festival des cafés de Clavy Warby Clavy-Warby

festival des cafés de Clavy Warby

Le bar à Tim Clavy-Warby Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Rendez-vous au Bar à Tim de Clavy Warby pour le Festival des Cafés. Au programme un moment convivial et festif avec le groupe FOUR TO ONE , qui vous fera passer une soirée musicale mémorable. Entrée libre Possibilité de repas sur réservation au 03 24 35 77 12 . Ne manquez pas ce rendez-vous de bonne humeur et de chansons !

Le bar à Tim Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 77 12

English :

Join us at the Bar à Tim in Clavy Warby for the Festival des Cafés. On the program: a convivial and festive moment with the group FOUR TO ONE, who will make you spend a memorable musical evening. Admission free Meals available on reservation 03 24 35 77 12 . Don’t miss this rendez-vous of good humor and song!

German :

Treffen Sie sich in der Bar à Tim in Clavy Warby zum Festival des Cafés. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Moment mit der Gruppe FOUR TO ONE , die Ihnen einen unvergesslichen musikalischen Abend bescheren wird. Eintritt frei Essensmöglichkeit nach Reservierung unter 03 24 35 77 12 . Verpassen Sie nicht dieses Rendezvous der guten Laune und der Lieder!

Italiano :

Unitevi a noi al Bar à Tim di Clavy Warby per il Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa con il gruppo FOUR TO ONE, che vi regalerà un’esperienza musicale memorabile. Ingresso libero Pasti disponibili su prenotazione chiamando il numero 03 24 35 77 12 . Non perdete questo evento divertente e canoro!

Espanol :

Únase a nosotros en el Bar à Tim de Clavy Warby con motivo del Festival des Cafés. En el programa: una velada festiva y agradable con el grupo FOUR TO ONE, que le hará vivir una experiencia musical inolvidable. Entrada gratuita Comidas disponibles previa reserva llamando al 03 24 35 77 12 . No se pierda esta velada para cantar y divertirse

