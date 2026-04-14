Festival des cultures urbaines, Auditorium de Rousson, Rousson

Festival des cultures urbaines Mercredi 29 avril, 13h30 Auditorium de Rousson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T13:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T13:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Battle de Hip-Hop avec l’association All’Style.