Festival des cultures urbaines, Auditorium de Rousson, Rousson
Festival des cultures urbaines, Auditorium de Rousson, Rousson mercredi 29 avril 2026.
Festival des cultures urbaines Mercredi 29 avril, 13h30 Auditorium de Rousson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T13:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T13:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Battle de Hip-Hop avec l’association All’Style.
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