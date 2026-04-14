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Festival des cultures urbaines, Auditorium de Rousson, Rousson

Festival des cultures urbaines, Auditorium de Rousson, Rousson

Festival des cultures urbaines, Auditorium de Rousson, Rousson mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Auditorium de Rousson

Adresse : Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson

Ville : 30340 Rousson

Département : Gard

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Festival des cultures urbaines Mercredi 29 avril, 13h30 Auditorium de Rousson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T13:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T13:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Battle de Hip-Hop avec l’association All’Style.

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