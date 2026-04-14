FESTIVAL DES CULTURES URBAINES, Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier, Alès

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES 21 – 23 avril Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Le Festival des cultures urbaines, propose une programmation artistique riche autour du rap/slam, du break et du graffiti.

Des ateliers et rendez-vous ouverts à tous, pour découvrir, expérimenter et s’exprimer à travers les disciplines artistiques et vibrer au rythme des cultures urbaines.

Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 94 45 68 »}, {« type »: « email », « value »: « Allstyle@outlook.fr »}]

initiation autour du rap/slam, du break et du graffiti ateliers rap