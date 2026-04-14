FESTIVAL DES CULTURES URBAINES, Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier, Alès
FESTIVAL DES CULTURES URBAINES, Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier, Alès mardi 21 avril 2026.
FESTIVAL DES CULTURES URBAINES 21 – 23 avril Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00
Le Festival des cultures urbaines, propose une programmation artistique riche autour du rap/slam, du break et du graffiti.
Des ateliers et rendez-vous ouverts à tous, pour découvrir, expérimenter et s’exprimer à travers les disciplines artistiques et vibrer au rythme des cultures urbaines.
Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 94 45 68 »}, {« type »: « email », « value »: « Allstyle@outlook.fr »}]
initiation autour du rap/slam, du break et du graffiti ateliers rap
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