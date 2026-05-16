Festival des Droits Humains 2026 : 10ème édition ! Korhom Paris

Venez célébrer la 10ème édition du Festival des Droits Humains ainsi que les 15 ans de l’association !

Rendez-vous au 156 rue d’Aubervilliers pour une journée festive, conviviale et ouverte à toutes et tous.

Au programme :

Jeux et animations autour des Droits humains

Scène ouverte pour les enfants

Musique et spectacles

Buffet partagé

Ne manquez surtout pas le temps fort du festival à 18h !

Un moment de rencontre, de partage et de fête à ne pas manquer à Paris ❤️

Le Festival des Droits Humains, organisé par Korhom, célèbre le vivre-ensemble et les Droits humains à travers une après-midi festive et conviviale ouverte à toutes et tous.

Le vendredi 26 juin 2026

de 16h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T16:30:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

Korhom 156 rue d’Aubervilliers 75019 Devant les locaux de l’associationParis



Afficher la carte du lieu Korhom et trouvez le meilleur itinéraire

