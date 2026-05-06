Pernes-les-Fontaines

Festival des Folklories le Brésil !

Les Jardins de la Mairie Place Aristide Briand Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La ville de Pernes, en partenariat avec le Lycée Victor Hugo de Carpentras, vous proposent un nouveau voyage à travers le monde dans les Jardins de la Mairie à 21h. Une soirée sous le thème du folklore du Brésil.

.

Les Jardins de la Mairie Place Aristide Briand Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 45 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Folklories Festival

The town of Pernes, in partnership with the Lycée Victor Hugo de Carpentras, invites you to a new trip around the world in the Jardins de la Mairie at 9pm. The theme of the evening is Brazilian folklore.

L’événement Festival des Folklories le Brésil ! Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux