Festival des Folklories le Brésil ! Pernes-les-Fontaines
Festival des Folklories le Brésil ! Pernes-les-Fontaines vendredi 17 juillet 2026.
Pernes-les-Fontaines
Festival des Folklories le Brésil !
Les Jardins de la Mairie Place Aristide Briand Pernes-les-Fontaines Vaucluse
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La ville de Pernes, en partenariat avec le Lycée Victor Hugo de Carpentras, vous proposent un nouveau voyage à travers le monde dans les Jardins de la Mairie à 21h. Une soirée sous le thème du folklore du Brésil.
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Les Jardins de la Mairie Place Aristide Briand Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 45 14
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English : Folklories Festival
The town of Pernes, in partnership with the Lycée Victor Hugo de Carpentras, invites you to a new trip around the world in the Jardins de la Mairie at 9pm. The theme of the evening is Brazilian folklore.
L’événement Festival des Folklories le Brésil ! Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux
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