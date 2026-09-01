Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon Alençon
vendredi 25 septembre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon
Cours Clémenceau Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Le Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon est un festival gratuit ouvert à tous, débutants, curieux ou habitués des jeux sous toutes leurs formes.
Des animations sont proposées pour les tout-petits, les familles, les adolescents et les adultes.
Un moment de convivialité à partager autours des jeux.
affiche du festival des imaginaires ludiques
Le festival en direct
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Horaires d’ouverture
Vendredi de 18h à 00h
Samedi de 10h à 00h
Dimanche de 10h à 18h
La Halle aux Toiles
Cours Clémenceau
61000 Alençon .
Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie legobelinfarceur@gmail.com
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English : Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon
L’événement Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CUA ALENCON
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