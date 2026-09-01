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AGENDA · Alençon

Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon Alençon

vendredi 25 septembre 2026 · Alençon

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Cours Clémenceau
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif

Alençon

Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon

Cours Clémenceau Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Le Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon est un festival gratuit ouvert à tous, débutants, curieux ou habitués des jeux sous toutes leurs formes.

Des animations sont proposées pour les tout-petits, les familles, les adolescents et les adultes.
Un moment de convivialité à partager autours des jeux.

affiche du festival des imaginaires ludiques
Le festival en direct
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Horaires d’ouverture
Vendredi de 18h à 00h

Samedi de 10h à 00h
Dimanche de 10h à 18h

La Halle aux Toiles
Cours Clémenceau
61000 Alençon   .

Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie   legobelinfarceur@gmail.com

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English : Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon

L’événement Festival des Imaginaires Ludiques d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CUA ALENCON

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